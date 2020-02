Sei indagati per ricettazione e truffa: smantellata organizzazione criminale

Roma – Gli Agenti del Commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, sono intervenuti in via Degli Angeli a Roma, presso un autodemolitore, dove hanno sorpreso un cittadino straniero intento a smontare una Mercedes classe E, 250 SW, di provenienza furtiva. In seguito a indagini, gli investigatori della Polizia di Stato hanno accertato che il proprietario del Mercedes, un autista N.C.C., ne aveva simulato il furto in seguito a un danno meccanico ingente, presentando richiesta di risarcimento alla propria assicurazione. Il veicolo era stato fatto transitare prima in diverse officine per poi giungere a bordo di un carroattrezzi presso il deposito in argomento.

La tempestiva attivita’ di indagine ha permesso di scoprire una vera organizzazione composta da sei persone, tutte poi indagate, a vario titolo, per simulazione di reato, ricettazione e truffa. La titolare del deposito e’ stata inoltre deferita all’Autorita’ Giudiziaria per mancanza di autorizzazione per lo smaltimento e stoccaggio di materiali speciali, mentre il deposito e’ stato sottoposto a sequestro preventivo. Sono in corso ulteriori attivita’ di indagine al fine di ricostruire la provenienza degli ulteriori veicoli presenti nel deposito e le violazioni ambientali.