Senzatetto accoltellato perché porta crocifisso: indagini in corso

Roma – Accoltellato alla stazione Termini perche’ portava un crocifisso. E’ questa l’ipotesi su cui indaga la Polizia del commissariato Esquilino che tratta l’episodio di un accoltellamento avvenuto sabato scorso, vigilia di Pasqua alla stazione Termini di Roma, tra due senza fissa dimora. L’episodio si e’ verificato intorno alle 22.30 quando un clochard georgiano di 44 anni si e’ rivolto agli agenti in pattuglia su piazza dei Cinquecento per chiedere aiuto.

L’uomo, lievemente ferito alla gola, ha raccontato di essere stato accoltellato da un uomo al termine di una lite iniziata a bordo di un bus. Indicato il presunto aggressore ai poliziotti, l’uomo che intanto aveva gettato il coltello poco lontano, e’ stato bloccato in via Cavour. Identificato in un marocchino di 33 anni senza fissa dimora, l’uomo e’ stato arrestato per tentato omicidio.

Tra le cause del gesto che hanno portato il marocchino all’aggressione, secondo quanto riferito dal ferito alla Polizia, anche il fatto che la vittima indossava un crocifisso. Indagini sono in corso per capire l’attendibilita’ delle dichiarazioni dei due.