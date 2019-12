Sequestra, picchia e violenta la moglie: 56enne in manette

Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Michele Peloso, ad arrestare A.E.M. per i reati di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali, ai danni della moglie.

I poliziotti, su segnalazione della S.O., sono arrivati in un bar di un’area di servizio in via Casilina, dove la proprietaria del bar ha chiamato il numero unico di emergenza, a seguito di un messaggio riportato sullo schermo del telefono lasciato da una donna da poco arrivata insieme al marito: “Per favore aiutami, chiama la Polizia, mio marito mi minaccia e mi rinchiude dentro casa e si droga. Non so parlare italiano, per favore chiama polizia o carabinieri”.

A chiarire l’intera vicenda agli agenti e’ stata un’amica della vittima, contattata telefonicamente dai poliziotti, visto che la donna, di lingua madre araba, non parlava l’italiano. Hanno cosi’ scoperto che era appena riuscita a scappare da una finestra dell’abitazione, dopo esser stata sequestrata in casa per tre giorni dal marito, con il quale non aveva voluto avere un rapporto sessuale.

Alla fine degli accertamenti, il 56enne e’ stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.