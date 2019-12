Roma – Un terreno di oltre 2.400 metri quadri in zona Cesano era stato occupato abusivamente da giostre e autocarri: qui gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti e hanno posto sotto sequestro l’intera area unitamente a tutte le attrezzature rinvenute. Il provvedimento e’ giunto al termine di una serie di accertamenti amministrativi sui mezzi e le strutture destinate ad attivita’ ludiche, lasciate sul luogo al termine di una manifestazione avvenuta alcune settimane fa. Identificato il responsabile, un italiano di 30 anni, e’ stato denunciato per aver occupato abusivamente un’area di proprieta’ pubblica con automezzi e attrezzature connesse ad attivita’ di spettacolo viaggiante. A suo carico le spese per la rimozione delle piattaforme.