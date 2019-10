Serpente di circa due metri trovato in un palazzo, intervento della Polizia Locale

Roma – Il Reparto Tutela Ambiente della Polizia Locale, X Gruppo Mare, è intervenuto presso uno stabile in zona Casal Bernocchi, per verificare la presenza di un rettile segnalata all’ interno di uno stabile. Il serpente, di circa 2 metri, è stato rinvenuto dagli agenti presso un’area comune sita nel seminterrato di un palazzo. Coadiuvati da personale specializzato della ASL di zona, gli operanti sono riusciti a recuperare e mettere in sicurezza l’animale, un Boa Constrictor, provvedendo al suo trasferimento presso una struttura veterinaria adeguata . Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza del rettile, facente parte dei generi protetti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.