Roma – Una cittadina romena di 26 anni e’ stata arrestata dalla Polizia della Questura di Roma, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per sfruttamento, istigazione e favoreggiamento della prostituzione e associazione per delinquere. La donna e’ stata rintracciata dagli agenti del commissariato Porta Maggiore a seguito di una segnalazione del portale telematico alloggiati.