Roma – Sono 96 le persone che si trovavano nell’immobile ex Penicillina su via Tiburtina e accolte presso le strutture di Roma Capitale, grazie al lavoro avviato nei scorsi giorni e proseguito questa mattina. Altre 70 persone sono ancora in attesa di effettuare il colloquio con gli operatori. Lo riferisce il Campidoglio.