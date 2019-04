Roma – Dramma in via Giulio Galli, a Roma, nella zona della Giustiniana, dove un bambino, del quale non si conoscono ancora le generalita’, intorno alle 15.30 e’ caduto da una finestra al quinto piano di un palazzo. In corso l’intervento dell’eliambulanza per i soccorsi. Sul posto gli uomini della Polizia del commissariato Flaminio Nuovo.