Si è spento a Roma Bernardo Bertolucci: addio al maestro del cinema

Roma – La provocazione di ‘Ultimo tango a Parigi’, la fotografia de ‘L’ultimo Imperatore’, l’universo giovanile di ‘Io ballo da sola’ e ‘The Dreamers – I sognatori’. Si e’ spento a Roma a 77 anni Bernardo Bertolucci, indiscutibilmente uno dei piu’ grandi registi del cinema italiano. Bertolucci era nato a Parma il 16 marzo del 1941. Figlio del poeta e critico letterario Attilio Bertolucci, da adolescente inizia a mostrare interesse per il cinema. Tra il 1956 e il 1957, infatti, imbraccia una cinepresa e gira due cortometraggi, ‘La teleferica’, in cui racconta di tre bambini che si perdono nella foresta e ‘Morte di un maiale’, che invece racconta dell’uccisione del maiale nel mattatoio del paese.

Decisiva per la sua carriera la conoscenza di Pier Paolo Pasolini, suo vicino di casa. Bertolucci, infatti, inizialmente aveva intrapreso la carriera del papa’, nel campo della poesia, cosa che lo aveva portato a iscriversi al corso di laurea in Lettere presso La Sapienza di Roma. La conoscenza di Pasolini lo porto’ poi a lasciare per diventarne assistente. E proprio grazie al regista e drammaturgo, infatti, lavora come assistente nel film ‘Accattone’, del 1961. Nel 1968 con Dario Argento collabora al soggetto di ‘C’era una volta il West’ di Sergio Leone. Un’esperienza che gli aprira’ cosi’ le porte del mondo del cinema.