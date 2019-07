Si schianta con auto contro muro: 19enne in gravi condizioni

Roma – È ricoverato in codice rosso all’ospedale dei Castelli Romani un 19enne che nella notte tra sabato e domenica ha avuto un grave incidente stradale a Velletri. Il ragazzo si trovava a bordo della sua auto, sulla via Appia, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della macchina finendo contro il muro di cinta di una villa. Il 19enne e’ stato soccorso dal 118 e dai Carabinieri della stazione di Velletri. Su di lui sono in corso i test per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droghe.