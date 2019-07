Si schianta con motorino dopo averne perso controllo: morto ragazzo di 26 anni

Roma – Incidente mortale ieri pomeriggio alle 15.45 in Via Carmelo Bene 340, nella zona Casale Nei di Roma. A perdere la vita, un ragazzo di 26 anni, Bogdan Lucian Moscaliuc che per cause da accertare ha perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava, un Honda SH 150.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Il corpo e’ stato trasportato all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata. La moto e’ stata posta sotto sequestro. Sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.