Smantellata organizzazione criminale: 13 arresti a Guidonia Montecelio

Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Guidonia Montecelio, i militari della Compagnia Carabinieri di Tivoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 13 persone (8 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’indagine convenzionalmente denominata ‘Torre 18′, posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, ha consentito di ricostruire l’operativita’ di un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti che aveva costituito, principalmente all’interno delle case popolari di via Rosata 18, nel quartiere Collefiorito di Guidonia Montecelio, una vera e propria ‘piazza’ di spaccio, che e’ riuscita nel tempo ad affermarsi come uno dei piu’ grandi supermarket della cocaina dell’area tiburtina.

La tracotanza del sodalizio, operante in strada, di fronte all’istituto comprensivo Montelucci, e’ giunta al punto tale da vantare un vero e proprio controllo militare del territorio, al punto che tanti sono stati i genitori che accompagnavano i figli minori a scuola a segnalare la situazione ai Carabinieri. L’indagine ha avuto inizio alla fine di giugno dell’anno 2017 sotto l’egida della Procura di Tivoli (sostituto procuratore Gabriele Iuzzolino), che ha coordinato le indagini.

Nel corso dell’attivita’ venivano riscontrati tutti gli elementi propri di una vera e propria organizzazione criminale, pertanto i dati raccolti confluivano in un nuovo procedimento penale incardinato presso la Dda di Roma (sostituto procuratore Corrado Fasanelli).

Nel corso delle fasi esecutive per la notifica del provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Roma, per l’operazione ‘Torre 18′, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, oltre ai 13 destinatari dell’ordinanza, hanno arrestato altre 2 persone, destinatarie di perquisizioni perche’ ritenute vicine all’organizzazione, trovate in possesso rispettivamente di 200 grammi e di circa 20 grammi di hashish. A casa di uno degli arrestati perche’ destinatario dell’ordinanza, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di cocaina.