Smartphone in regalo: assalto a centro commerciale Porta di Roma

Roma – Tante persone in fila per assicurarsi uno dei 100 telefoni cellulare regalati da Xiaomi, azienda cinese che ieri ha battezzato il suo primo negozio romano all’interno della galleria commerciale Porta di Roma.

Avventori accorsi in massa fin dalle prime luci dell’alba per assicurarsi il regalo nato dall’idea dell’azienda specializzata nel campo dei prodotti di elettronica e telefonia mobile, che ha voluto così festeggiare il suo primo anno di attività.

Migliaia all’inaugurazione del nuovo Mi Store, che hanno affollato un centro commerciale già gremito di suo. Sono volati spintoni tra le persone in coda, costringendo l’intervento della sicurezza per riportare l’ordine tra i presenti, ma alla fine possono ritenersi soddisfatti coloro che sono riusciti ad assicurarsi lo smartphone succitato.

Così come soddisfatto è Filippo De Ambrogi, direttore del centro commerciale: “La qualità e le dimensioni con cui si presenta il negozio, e l’assortimento dei prodotti disponibili presso il Mi Store, lo rendono senza dubbio punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere”.