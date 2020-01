Roma – Rientra del tutto l’emergenza smog a Roma. Nella giornata di ieri in tutte le 13 centraline della citta’, per la prima volta dopo diversi giorni, le Pm10 non hanno sforato il limite di 50 microgrammi al metro cubo.

Sul miglioramento ha influito la pioggia di sabato e il blocco totale delle auto di ieri. Il valore piu’ alto e’ stato registrato sempre a Tiburtina con 41, dopo gli 82 di venerdi’ scorso.