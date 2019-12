Roma – Ci sarebbero motivazioni personali all’origine del suicidio di Caterina Glorioso, la militare 30enne che questa mattina si e’ tolta la vita con un colpo di pistola d’ordinanza nei bagni della stazione metro A Flaminio, di Roma.

Al vaglio degli investigatori, ci sarebbe una lettera di quindici pagine nella quale la 30enne avrebbe spiegato i motivi del tragico gesto. La lettera e’ ora all’esame del procuratore aggiunto di Roma, Nunzia D’Elia, che ha aperto un fascicolo in cui, come avviene in questi casi, si ipotizza il reato di istigazione al suicidio.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri e al pm di turno, anche il pm di turno della procura Militare.