Roma – Lo scorso pomeriggio, nel corso di un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati predatori in occasione delle festivita’ pasquali, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno arrestato una 31enne, cittadina bosniaca domiciliata presso il campo nomadi di Castel Romano, gia’ nota alle forze dell’ordine, sorpresa dopo aver asportato denaro dalle cassette delle offerte di due chiese del centro storico.

I Carabinieri hanno notato la donna all’uscita della chiesa di Santa Maria Maddalena, in piazza delle Maddalene, e l’hanno fermata per un controllo. In suo possesso e’ stato trovato un metro metallico allungabile, su cui aveva applicato del nastro adesivo in punta, e molte monete. Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di accertare che la ladra si era appena impossessata del denaro contenuto nelle cassette delle offerte della stessa chiesa e, poco prima, della chiesa di San Salvatore alle Cappelle, in piazza delle Cappelle, utilizzando lo stesso metodo.

La ‘ladra di offerte’ e’ stata ammanettata e portata in caserma, dove e’ stata trattenuta in attesa del rito direttissimo. E’ accusata di furto aggravato.