Sorpreso a spacciare marijuana: arrestato pusher

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 22enne nigeriano, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, impegnati nei quotidiani servizi antidroga, in abiti civili, nelle aree adiacenti la stazione Termini, i Carabinieri hanno notato il giovane, gia’ conosciuto per i suoi precedenti negli ambienti della droga, aggirarsi a piedi in via Giolitti, e hanno deciso di tenerlo d’occhio. Il 22enne ha poi avvicinato un ragazzo fermo all’angolo con via Cialdini, col quale ha scambiato un involucro, prelevato da una tasca, contenente alcune dose di marijuana, in cambio di alcune banconote. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti: e’ stato bloccato e ammanettato mentre l’acquirente, un 23enne egiziano e’ stato identificato e segnalato all’Ufficio territoriale del Governo di Roma, quale assuntore di droghe.

L’arrestato aveva con se’ 15 dosi di marijuana e denaro contante, provento dello spaccio: e’ stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.