Sostituisce cellulari con saponette: in manette truffatore

Roma – In seguito ad una denuncia di truffa sporta da un turista negli uffici della Polizia di Stato, gli investigatori del commissariato Celio hanno predisposto mirati servizi in zona. Dopo pochi giorni durante i controlli, i poliziotti hanno visto un uomo, in abiti civili e a bordo di uno scooter, corrispondente alle descrizioni date dalla vittima, mostrare alcuni telefoni ad uno straniero e, ricevuti 250 euro, mettere i cellulari in un borsello e consegnarne un altro all’acquirente.

Mentre il malcapitato cercava di aprire il borsello, che poi ha scoperto avere la cerniera incollata per permette al truffatore di guadagnare tempo e fuggire, quest’ultimo ha cercato di scappare sul suo motorino ma e’ stato prontamente bloccato ed arrestato dagli agenti del commissariato Celio.

Perquisito, uomo italiano di 52 anni, aveva addosso la merce per la quale aveva ricevuto il denaro, nel borsello consegnato invece c’erano soltanto due saponette. L’uomo e’ stato arrestato e l’Autorita’ Giudiziaria ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Lo scrive in una nota la Questura di Roma.