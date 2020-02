Spaccia stupefacenti in edicola a Garbatella: arrestata 49enne

Roma – Continua la vigilanza sul territorio capitolino da parte delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari finalizzati al contrasto dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nella fermata della stazione ferroviaria Roma Lido e alle fermate metro Garbatella e San Paolo.

Impegnati nei servizi gli agenti del commissariato Colombo, del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile, oltre ad una Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a personale della Guardia di Finanza, di Polizia locale Roma Capitale e della Security Atac.

Più di trecento trenta le persone identificate, 134 i veicoli controllati, 1 patente ritirata e 9 sanzioni per violazioni al codice della strada. E’ stato il fiuto di Condor a condurre poi gli agenti in una attività commerciale, nello spazio adiacente la fermata metro Garbatella, dove sono stati trovati 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento. La titolare, una 49enne romana, e’ stata arrestata per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Sanzioni amministrative infine per quattro persone con indosso marijuana e hashish.