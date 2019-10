Spacciatore su treno Roma-Ancona: droga in borsetta da donna

Roma – Una pattuglia della Pofer di Terni, impegnata nella scorta a bordo del treno Intercity Roma – Ancona, servizio predisposto ai fini di contrastare eventi delittuosi, in transito a Narni, si è insospettita dall’atteggiamento di un giovane che aveva con sé una borsetta da donna e mostrava evidenti segni di disagio e nervosismo.

Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporre a perquisizione lo straniero e mentre questo era intento a rovistare all’interno della borsa alla ricerca dei propri documenti, hanno notato un voluminoso contenitore nero nascosto fra i vestiti che, per sua stessa ammissione, conteneva la sostanza stupefacente probabilmente destinata ad alimentare la movida della riviera adriatica. Il viaggio per il giovane si è quindi interrotto nella cittadina umbra e per lui si sono aperte le porte del carcere di Terni.