Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti: 3 arresti, 1 kg droga sequestrata

Roma – Nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito specifici controlli su tutto il territorio di competenza. Il bilancio dell’intensa attivita’ e’ di 3 persone arrestate: il primo a finire in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e’ stato un cittadino italiano di 50 anni, incensurato, trovato in possesso di 480 grammi di cocaina.

Il secondo, anche lui italiano di 60 anni e incensurato, e’ stato arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso ad accudire una miniserra di marijuana da cui aveva appena raccolto i fiori, circa 215 grammi di marijuana pronte per essere spacciate. Nella sua disponibilita’ sono stati trovati fertilizzanti, lampade essicanti e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Per il terzo arrestato, un romano di 40 anni con precedenti e’ stato fatale il fiuto infallibile del cane antidroga impiegato nei controlli che lo ha segnalato al suo conduttore, facendo trovare ai Carabinieri 200 grammi di marijuana.