Spaccio droga con modello aziendale a Tor Bella Monaca: 20 arresti

Roma – Vanno avanti le operazioni di contrasto alle piazze di spaccio di via Dell’Archeologia, all’interno del quartiere romano di Tor Bella Monaca. All’alba di questo lunedì 11 novembre i Carabanieri del Gruppo di Frascati sono impegnati ad applicare un esecuzione di custodia cautelare ai danni di 20 persone: 15 destinate al carcere e 5 ai domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le persone accusate sono tutte facenti parte di un’organizzazione di natura criminosa fedele al traffico illecito di sostanze stupefacenti e in particolare di cocaina, la cui base di appartenenza radicata nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Le indagini meticolose guidate dai militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca sotto le direttive della DDA, ha permesso di scoprire e scoperchiare una complessa congregazione criminale fedele al traffico di cocaina tra le vie e i palazzi popolari di via Dell’Archeologia, il cui giro d’affari ammonta a circa 200mila euro al mese.

L’organizzazione dell’attività di spaccio avveniva secondo un vero e proprio modello aziendale con ripartizione di turni, mansioni e compiti con vedette che avevano sia il compito di indirizzare i clienti verso i pusher che stavano nascosti tra gli androni dei palazzi per non farsi notare, e sia quello di avvisarli in caso di eventuale arrivo delle forze dell’ordine, nonché incaricati del rifornimento egli involucri di cocaina, una volta terminato il precedente rifornimento, nonché di raccogliere il provento dell’illecita attività di spaccio.