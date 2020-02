Spallanzani: italiano con lieve febbre e congiuntivite, tuttora ricoverati in 11

Roma – Il cittadino italiano risultato positivo al Coronavirus “e’ in buone condizioni generali; presenta lieve febbricola e lieve iperemia congiuntivale. Il quadro clinico e quello radiologico polmonare sono negativi. Il paziente iniziera’ in giornata terapia antivirale”. E’ quanto si legge sull’ultimo bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

SPALLANZANI: CONIUGI CINESI SEMPRE IN TERAPIA INTENSIVA

I due cittadini cinesi provenienti dalla citta’ di Wuhan, positivi al test del nuovo Coronavirus, “sono tuttora in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche sono ancora invariate, con parametri emodinamici stabili. Sono attualmente in trattamento antivirale con il farmaco remdesivir. La prognosi e’ tuttora riservata”. E’ quanto si legge sull’ultimo bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

SPALLANZANI: TUTT’ORA RICOVERATI 11 PAZIENTI

All’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono tutt’ora ricoverati 11 pazienti. Lo fa sapere la struttura nell’ultimo bollettino medico. Di questi, “3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 5 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo Coronavirus in attesa di risultato; 3 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici”.

Inoltre “continua la quarantena per le 20 persone che sono state contatti dei due coniugi cinesi attualmente ricoverati nella nostra terapia intensiva”.