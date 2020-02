Spallanzani: verifiche tuttora in corso su paziente Cecchignola

Roma – “Il soggetto appartenente al gruppo dei connazionali rimpatriati dall’Unita’ di crisi del Ministero degli Esteri ed ospitata nella struttura dedicata della Cecchignola e’ arrivato in questo istituto alle ore 14 circa con sospetta positivita’ al nuovo Coronavirus”.

“Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso”. Cosi’ in un comunicato la Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.