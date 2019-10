Sparatoria a Appio Latino: morto Luca Sacchi

Roma – Nonostante i vari tentativi dei medici del San Giovanni, è morto Luca Sacchi, il ragazzo di 25 anni colpito alla testa da un proiettile nel tentativo di difendere la fidanzata da una rapina. La tragedia si è consumata tra i quartieri Appio Latino e Colli Albani.

Colpi di pistola all’Appio Latino

Lucca Sacchi, un personal trainer, era insieme alla fidanzata Anastasia, anche lei 25enne, in via Franco Bartoloni ieri sera intorno alle 23, quando all’incrocio con via Teodoro Mommsen sono stati aggrediti alle spalle da due uomini. Uno dei due malviventi ha colpito alla nuca la ragazza per sottrarle uno zaino contenente pochi oggetti.

A quel punto Luca Sacchi ha reagito, cercando la colluttazione con i malviventi. Uno dei rapinatori ha poi sparato un colpo, che ha ferito gravemente alla testa il 25enne. I due si sono poi rapidamente dati alla fuga, lasciando Sacchi in un lago di sangue e Anastasia disperata in cerca di aiuto. Alle 13 è poi giunta la notizia del decesso del ragazzo.

I Carabinieri indagano

I Carabinieri di via In Selci hanno prontamente iniziato la caccia ai rapinatori, per determinare chi dei due abbia sparato. Secondo alcune testimonianze raccolte sul luogo della sparatoria, i due criminali si sarebbero allontanati a bordo di una Smart.

Il bossolo del proiettile, rinvenuto dai militari, sarà sottoposto a esami balistici per valutare se sia stato esploso da una pistola già usata in passato per altri crimini. Da analizzare anche le immagini proveniente da quattro telecamere di videosorveglianza presenti nell’area antistante il pub.

I video della sorveglianza sono stati sequestrati stamattina dagli investigatori, che ora le stanno minuziosamente analizzando in cerca di indizi utili alla cattura dei due fuggitivi.

Luca Sacchi deceduto: quartieri sotto choc

La zona compresa tra i quartieri Appio Latino e Colli Albani è sotto choc. Sacchi abitava a circa un chilometro di distanza dal luogo dove è stato ferito, e sono numerosi i residenti della zona che si dicono increduli per quanto accaduto.