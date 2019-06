Roma – Paura a Roma, su via Ardeatina, a causa di un incendio scoppiato a bordo di una cisterna trasportante liquido infiammabile. L’episodio si e’ verificato intorno alle 10.30 all’altezza del Grande raccordo anulare. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco di Roma e due autobotti con il supporto di un carro schiuma e il nucleo Nbcr.

Al momento non ci sono feriti, ma la viabilita’ sulla via Ardeatina e’ bloccata nei due sensi. Traffico rallentato anche sul Grande raccordo anulare. Intervento in corso.