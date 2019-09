Spinaceto, ladro entra in casa e rapina anziana davanti a tv

Roma – Attimi di paura martedì scorso per un’anziana di Spinaceto, quando, mentre guardava la tv a serata inoltrata, si è trovata in casa un rapinatore. La rapina è avvenuta in viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, dove il ladro, che lavorava da solo, è entrato da una finestra ed è riuscito a sorprendere la donna, davanti alla tv del salone. Il bandito, descritto come italiano dalla vittima, ha aggredito la donna strappandole di dosso la collana d’oro, per poi prendere anche un bracciale, un orologio d’oro e un paio di orecchini. Il valore della refurtiva ammonta a qualche centinaio di euro. Il ladro è poi scappato facendo perdere le proprie tracce. La Polizia è stata poi chiamata dal figlio della donna, messo in allarme da una telefonata della madre. La donna poi, nonostante si trovasse in stato di choc, è riuscita a riferire agli agenti intervenuti quanto accaduto poco prima. Una prima ricerca non ha portato al ritrovamento del rapinatore, gli agenti continuano a indagare. La donna non ha riportato ferite.