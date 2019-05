Spintoni tra promoter turistici: 8 denunce in viale Vaticano

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno denunciato 8 cittadini del Bangladesh per rissa. In viale Vaticano all’altezza dei Musei Vaticani, gli 8 uomini, di eta’ compresa tra i 24 e 43 anni, tutti promoter di diverse agenzie turistiche, intenti a sponsorizzare i relativi voucher per l’ingresso al sito museale, hanno iniziato a litigare animatamente per motivi di concorrenza e per il procacciamento dei clienti.

Dal diverbio si e’ passato ai fatti: gli otto hanno iniziato a spintonarsi e a colpirsi a vicenda, utilizzando anche cartelline e ombrelli, ma sono stati immediatamente bloccati dai Carabinieri di San Pietro, intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano notato la scena. Degli ‘agitati’ solo uno e’ ricorso alle cure mediche presso l’ospedale ‘Santo Spirito’, per le contusioni riportate. I Carabinieri li hanno denunciati a piede libero all’Autorita’ Giudiziaria.