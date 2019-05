Spunta murale De Rossi a Ostia: cancellato poco dopo

Roma – Prosegue la guerra del tifo a colpi di murales a Roma. Dopo quello realizzato e poi imbrattato a Ponte di Nona raffigurante Ciro Immobile, analoga situazione si è verificata ad Ostia. Nel X Municipio, infatti, era apparso durante la notte un affresco dedicato a Daniele De Rossi, attuale capitano della Roma.

Sotto all’immagine del calciatore, rappresentato con la maglietta della squadra tifata fin da bambino e che continua ad indossare, la scritta “vanto di Ostia, simbolo di Roma”, proprio per celebrare il legame tra De Rossi e il quartiere sito sul litorale laziale.

Tuttavia il disegno è stato rimosso poche ore dopo la sua realizzazione, in tempo però per essere impresso e immortalato sugli smartphone dei passanti ed essere messo in rete dagli utenti.