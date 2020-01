Stazione Baldo degli Ubaldi: domani alle 5.30 la riapertura

Roma – Le autorità competenti hanno rilasciato la documentazione che autorizza l’esercizio al pubblico di sei delle 12 scale mobili presenti alla stazione Baldo degli Ubaldi. Di conseguenza la stazione verrà riaperta dall’inizio del servizio di domani, venerdì 10 gennaio, alle 5.30.

Poiché sono in corso le attività autorizzative sugli altri impianti e le lavorazioni su un’ultima scala mobile, l’entrata e l’uscita dei viaggiatori nella stazione sarà al momento consentita solo dall’accesso di via Baldo degli Ubaldi nei pressi di viale di Valle Aurelia.

Atac si scusa per i disagi.