Stazione Piramide: ritrovata mummia durante lavori

Roma – Durante alcuni scavi di sottoservizi nella zona antistante l’ingresso della stazione Piramide della linea metro B i tecnici di Acea, azienda partecipata multiutility di Roma Capitale, hanno ritrovato uno scheletro umano, apparentemente ben conservato e probabilmente risalente all’età antica. Il ritrovamento è avvenuto negli scorsi giorni, con l’area che è stata subito presa in consegna e transennata dagli addetti della Soprintendenza capitolina, che ora lavorano per risolvere il mistero intorno alla ‘Mummia di Piramide’, così come è stata soprannominata dagli abitanti del quartiere.