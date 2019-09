Roma – Ansia mista ad emozione, sorrisi e nervosismo. Sono gli effetti della prima campanella dell’anno, suonata gia’ da questa mattina per gli studenti del liceo ‘Vittoria Colonna’ di Roma, uno dei primi istituti romani ad inaugurare il nuovo anno scolastico. Per i veterani l’appello e’ alle 8, le prime classi, invece, entrano a scaglioni: indirizzo scienze umane, poi linguistico e infine scienze applicate. Per i nuovi arrivati l’emozione e’ difficile da contenere.

Marco non ha dormito per la tensione, Sara, che e’ una sportiva, si sente “come il giorno prima di una partita importante”.

L’attesa si consuma tra presentazioni e battute. Qualcuno gia’ si conosce, ma la maggior parte resta vicina ai genitori, quasi piu’ numerosi degli studenti.

Dalla finestra i ragazzi gia’ in aula urlano “scappate” ai nuovi arrivati, ma c’e’ chi di andarsene non ha alcuna voglia.

Come Veronica, che si dice felice di affrontare questa nuova avventura perche’ “e’ un nuovo capitolo, e mi aspetto di maturare. Entriamo bambine e usciremo adulte”.

E come Ilaria, che non vede l’ora di diventare liceale perche’ “sei piu’ libero e autonomo, e’ una nuova vita”, commenta. L’unica preoccupazione, per tutti, sono le materie e i nuovi docenti. Matematica e latino le piu’ temute, mentre per Guendalina la paura e’ dovuta dal nuovo contesto.

Anche Arianna e’ preoccupata perche’ non conosce nessuno, “mi aspetto di fare nuove amicizie- commenta- e fare un buon percorso”. Alle dieci la piazza si svuota, suona la campanella dell’ultimo ingresso. Prima di entrare Ilaria aggiunge: “ci ricorderemo per sempre di questo giorno”.