Suonano chitarra sul prato: denunciati

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario hanno denunciato a piede libero una coppia, lui 36enne originario di Verbania e lei 34enne romana, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita’ (art. 650 del C.P.). Nel corso di un sevizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno sentito la musica provenire dall’interno del Parco delle Sabine e sono intervenuti per una verifica, sorprendendo i due che bivaccavano sul prato, intenti a suonare una chitarra contravvenendo alle misure restrittive imposte con D.P.C.M. per il contenimento del virus Covid-19.