Supplemento treni per Romics: 31 corse in più su linea Roma-Fiumicino

Roma – Piu’ treni, sabato 6 e domenica 7 aprile, per raggiungere Romics, la grande rassegna internazionale del fumetto alla Fiera di Roma, che quest’anno festeggia la sua venticinquesima edizione. Trenitalia Lazio, grazie al finanziamento della Regione Lazio, potenziera’ l’offerta sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto con 31 corse aggiuntive: un incremento di circa 41 mila posti rispetto l’offerta ordinaria prevista il sabato e la domenica.

In particolare: sabato 6 aprile saranno 11 i collegamenti straordinari (5 da Roma per Fiumicino Aeroporto e 6 da Fiumicino Aeroporto per Roma), domenica 7 aprile, giornata di chiusura della rassegna, le corse aggiuntive arriveranno a 20 (9 da Roma per Fiumicino Aeroporto e 11 da Fiumicino Aeroporto per Roma). Tutti i collegamenti straordinari per Romics saranno effettuati con treni Vivalto e due Taf (Treni Alta Frequentazione).

Trenitalia Lazio, gia’ presente a Fiera di Roma con una biglietteria self service per l’acquisto dei biglietti, in previsione del grande afflusso di viaggiatori, potenziera’ il nuovo servizio di Customer Care dedicato alle persone che utilizzano i treni regionali nelle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Fiera di Roma e Fiumicino Aeroporto.