Svicola da domiciliari e poi fugge ad alt Carabinieri: arrestato

Roma – Alla richiesta di esibire un documento di identita’ e’ scappato e ha aggredito i carabinieri armato di coltello. Un 45enne romano, gia’ agli arresti domiciliari, e’ stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, per evasione resistenza e lesioni a pubblico ufficiale danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere.

Nei pressi del Parco Ricciardi di via Corinto, a pochi passi dalla Basilica di San Paolo l’uomo e’ stato notato dai militari all’ingresso dell’area verde con fare sospetto. Alla richiesta di mostrare i documenti, il 45enne si e’ dato ad una repentina fuga, terminata dopo pochi metri, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo, in quanto armato di coltello.

Durante il tragitto a bordo della ‘Gazzella’, il malvivente ha continuato a dare in escandescenze danneggiando un finestrino dell’auto. Arrivati in caserma, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno scoperto che il 45enne era sottoposto agli arresti domiciliari dal 27 luglio scorso, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato ora si trova rinchiuso nel carcere di Regina Coeli.