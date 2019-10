Roma – Un’auto ha preso fuoco, alle 8.30 circa, sulla Nuova circonvallazione interna, in direzione San Giovanni, all’altezza dell’uscita Monti Tiburtini. Pesanti le ripercussioni sul traffico. La Tangenziale est e’ chiusa a partire da via Nomentana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale del Gruppo Tiburtino e i Vigili del fuoco. Non risultano esserci feriti.