Bari – Nel porto di Taranto la nave Sea watch 3 e’ arrivata quando mancavano 15 minuti alle otto del mattino: a bordo ci sono 119 migranti, salvati in mare qualche giorno fa. Sulla banchina del porto ionico era stata attivata la macchina dell’accoglienza per fornire assistenza e soccorso ai migranti.

Gli adulti saranno smistati in centri di accoglienza pugliesi e di altre regioni. Resteranno a Taranto, invece, i 40 minori non accompagnati che erano a bordo della nave della Ong tedesca.