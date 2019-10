Telegiornale RDN del 10/10/19

ROMA, INIZIATI I CANTIERI PER RIQUALIFICAZIONE TORRI FINANZE EUR

Le Torri di Ligini tornano a vivere. Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso immobiliare, hanno annunciato l’avvio dell’intervento di riqualificazione delle Torri dell’Eur, dove sorgeranno nuovi edifici direzionali. Un progetto di sviluppo che contribuira’ al recupero dello skyline urbano. “Finalmente ricuciamo una ferita di Roma- ha detto la sindaca, Virginia Raggi- Oggi diamo il via ai cantieri che cancelleranno uno dei simboli di degrado urbanistico della nostra citta’”.

INSULTI RAZZISTI A JUAN JESUS: DENUNCIA E DASPO PER UN 36ENNE

Aveva rivolto gravi insulti razzisti al calciatore della Roma, Juan Jesus, tramite Instagram. La Digos di Roma, al termine di un’indagine, lo ha individuato e denunciato per stalking e minacce aggravate da odio razziale. Si tratta di un 36enne originario di Civitavecchia, non appartenente a frange della tifoseria organizzata. Per lui e’ scattato anche il Daspo di tre anni.

TRE RAPINE E TENTATO OMICIDIO, ARRESTATA BANDA A ROMA SUD

I Carabinieri di Palestrina hanno arrestato una banda composta da tre persone, accusata di rapina e tentato omicidio. Tre i colpi a loro addebbitati, avvenuti lo scorso 11 settembre ai danni di un bar sulla via Casilina, e di un bar e una sala slot a San Cesareo, un comune a sud di Roma. In quest’ultimo caso i rapinatori non si fecero scrupoli a sparare contro le gambe di un addetto alla sicurezza che aveva provato a fermarli. Durante le perquizisioni, i Carabinieri hanno trovato una pistola semiautomatica, compatibile con l’arma utilizzata per le rapine.

ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE UN VIAGGIO DENTRO POMPEI E SANTORINI

Da domani al 6 gennaio, alle Scuderie del Quirinale, sara’ possibile ammirare statue, affreschi, vasi, rilievi, provenienti da Pompei e Santorini, colpite entrambi da catastrofi vulcaniche. La mostra ‘Pompei e Santorini. L’eternita’ in un giorno’ e’ concepita come un viaggio nel tempo alla scoperta delle due civilta’. Molti dei materiali provenienti dall’isola greca saranno esposti all’estero per la prima volta, in un dialogo continuo con le straordinarie antichita’ pompeiane, ma anche con opere contemporanee, di artisti del calibro di Andy Warhol e Damien Hirst. (Mel/ Dire) 16:19 10-10-19 NNNN