Telegiornale RDN del 12/11/19

STAZIONE BARBERINI LINEA A RIAPRE A DICEMBRE MA SOLO IN USCITA

Roma – Riaprira’ tra qualche settimana la stazione Barberini della linea A di Roma, chiusa da circa 250 giorni per un guasto ad una delle scale mobili. A darne notizia sono stati alcuni tecnici di Atac nel corso dei lavori della commissione trasparenza del comune di Roma. Barberini potrebbe riaprire i primi giorni di dicembre ma solo con 4 scale mobili in funzione su 6. Per questo la stazione sara’ aperta solo in uscita. A fine ottobre, infatti, sono stati conclusi i lavori su tre scale. Su una quarta si sta lavorando in questi giorni. Le ultime due sono in attesa di affidamento lavori. Intanto nella giornata di oggi sono state chiuse, per motivi diversi, le fermate Cornelia e, nel pomeriggio, Spagna.

MONDO DI MEZZO, CORTE APPELLO RESPINGE SCARCERAZIONE BUZZI

La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Salvatore Buzzi, ex capo della Cooperativa 29 giugno, nei confronti del quale la Corte di Cassazione aveva fatto decadere il reato di mafia nel processo Mondo di Mezzo. Buzzi, per il quale la Corte d’Appello dovra’ ricalcolare la pena, attualmente resta detenuto nel carcere di Tolmezzo. L’istanza di scarcerazione chiedeva la liberazione di Buzzi e, in subordine, i domiciliari. Ma per i giudici l’ex socio di Massimo Carminati potrebbe ancora compiere gli stessi reati di tipo corruttivo per i quali e’ stato comunque condannato.

RIFIUTI, AMA-MEDICI: REPORT COSTANTI CONTRO IL RISCHIO EMERGENZE

Dopo gli allarmi lanciati sul rischio di un’emergenza igienica a causa dei rifiuti in strada ora tra l’Ama e l’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri parte una collaborazione finalizzata ad una maggior trasparenza. La societa’ romana si e’ impegnata a fornire all’Omceo report frequenti sulla situazione dei rifiuti. In questo modo i medici potranno essere aggiornati su eventuali nuovi rischi per la salute ed informare la cittadinanza. Il “patto” e’ stato siglato dal nuovo Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, e il Presidente Omceo romano, Antonio Magi.

UNINDUSTRIA PUNTA SUI GIOVANI, IN 200 A LEZIONE CON ALBERTINI

Avvicinare le scuole alle imprese. Potenziare la formazione. Orientare i giovani e le famiglie a una scelta piu’ consapevole e in linea con le richieste del mercato. Questa la scommessa di Unindustria, che su questo argomento stamani ha tenuto il convegno, ‘Costruisci il tuo futuro: realizza il tuo goal’, con un docente d’eccezione: Demetrio Albertini, ex stella del Milan e della Nazionale e ora capo del settore tecnico della Figc. Ad ascoltare i suoi consigli, e quelli del presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, sono stati circa 200 ragazzi di istituti tecnici di Roma e del Lazio. “Per farcela nel lavoro- ha spiegato Albertini- bisogna essere preparati, piu’ degli altri, e fare una scelta consapevole”. (Zap/ Dire) 17:08 12-11-19 NNNN