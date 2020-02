Tenta acquisto gift card con carda di credito rubata: arrestata 38enne

Roma – Aveva comprato carte regalo, gift card, in due negozi di scarpe all’interno del centro commerciale Porte di Roma, ma la sua carta di credito era rubata e per questo e’ stata arrestata. È successo ieri intorno a mezzogiorno. Immediato l’allarme di uno dei negozianti che ha fatto giungere sul posto gli agenti del commissariato Fidene. Nei guai una cittadina ecuadoregna di 38 anni con precedenti specifici. La donna, fermata dai poliziotti e’ stata trovata in possesso di altre carte di credito rubate e all’interno dell’auto sono stati rinvenuti 800 euro in contanti.