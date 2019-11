Tenta di aggredire agenti dopo aver rifiutato controllo: in manette venditore abusivo

Roma – Un venditore abusivo di 24 anni e’ stato arrestato da una pattuglia della Polizia Locale, dopo aver tentato di aggredire gli agenti durante un controllo.

Il ragazzo, alla richiesta dei documenti, ha opposto resistenza, cercando di colpire gli operanti in servizio di vigilanza in zona Colosseo, ma e’ stato immobilizzato e portato presso gli uffici di via della Greca, dove e’ stato posto in stato di arresto per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Lo scrive in una nota la Polizia Locale.