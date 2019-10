Tenta fuga dopo furto motorino: bloccato e denunciato

Roma – L’uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli in sosta da agenti in borghese. Questi sono intervenuti nel momento in cui il soggetto è riuscito a mettere in moto un motoveicolo in sosta. Dopo un tentativo di fuga, l’uomo è stato condotto in commissariato.

E’ stato il suo atteggiamento ad insospettire gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria del commissariato Tor Carbone. Un giovane e’ stato notato mentre a Roma, a bordo di un motoveicolo in via Cornelio Magni, direzione via Cristoforo Colombo, stava osservando alcune auto in sosta. L’uomo, seguito a distanza dai poliziotti, in servizio in abiti civili, improvvisamente e’ ritornato in via Cornelio Magni dove, dopo aver parcheggiato il proprio motorino, ha iniziato ad armeggiare su un altro motociclo parcheggiato li’ vicino. Dopo essere riuscito a metterlo in moto, ha sbloccato lo sterzo e, sollevato il cavalletto, si e’ allontanato. Quando gli agenti si sono avvicinati qualificandosi, l’uomo ha lasciato cadere a terra il motociclo tentando di fuggire. Bloccato, il 36enne romano, con vari precedenti di Polizia, e’ stato accompagnato al commissariato di zona dove ha accusato un malore. Trasportato in ospedale a mezzo di ambulanza, improvvisamente si e’ alzato dal lettino dove era stato adagiato e ha iniziato a dare in escandescenza. Prima ha cercato di autolesionarsi e poi ha aggredito i poliziotti, minacciandoli. Ricoverato in ospedale, e’ stato poi denunciato per furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonche’ per interruzione di pubblico servizio.