Tenta furto auto e aggredisce Carabinieri con cesoia. Arrestato 38enne

Roma – Stava rovistando all’interno di una minicar parcheggiata in via Giolitti quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, in transito in quel momento, lo hanno sorpreso all’opera. I Carabinieri si sono immediatamente avvicinati e hanno notato l’uomo, un cittadino marocchino di 38 anni e con precedenti, mentre stava rovistando e che, alla vista dei militari, si e’ scagliato contro di loro puntandogli una cesoia da giardiniere, usata poco prima per scassinare la serratura della portiera. I Carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo, sequestrando l’arma impropria. I militari hanno anche recuperato una borsa con all’interno vari oggetti rubati dall’interno dell’abitacolo, poi riconsegnati al proprietario, ed hanno sequestrato l’arma utilizzata dal 38enne. L’arrestato e’ stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovra’ difendersi dalle accuse di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

