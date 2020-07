Tenta furto monopattini elettrici in negozio: 48enne in manette

Roma – I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia con quelli della Compagnia Speciale di Roma hanno arrestato un 48enne romano, per il reato di tento furto aggravato. L’uomo, senza occupazione e con precedenti, poco prima in via Celimontana, e’ stato notato da un cittadino mentre stava cercando di forzare la saracinesca e la porta a vetri, di un negozio di noleggio di monopattini elettrici e segway. Il passante ha immediatamente allertato il 112, fornendo una descrizione dettagliata del ladro, che nel frattempo si era allontanato.

Grazie ai dettagli forniti, i Carabinieri sono riusciti ad individuarlo in via dei Fori Imperiali e lo hanno bloccato. La perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire una chiave a pappagallo, utilizzata per scassinare le due porte d’ingresso dell’esercizio commerciale. L’arrestato e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.