Tenta rapina e mette a soqquadro bar: un arresto

Roma – Ha tentato di rapinare dello smartphone una turista all’interno di un bar spintonandola e, per guadagnarsi una via di fuga, ha lanciato sedie e tavolini e gettato a terra un espositore di bottiglie di vino. Protagonista della vicenda, un 31enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, arrestato dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia con l’accusa di tentata rapina.

E’ stato bloccato in strada, poco distante dal bar in piazza dei Cinquecento, dove era entrato avventandosi sulla vittima, una ragazza di 21 anni. L’ha spintonata e le ha strappato dalle mani lo smartphone. Non contento, l’uomo ha anche spintonato una amica della vittima prima di mettere a soqquadro il locale e fuggire. I Carabinieri, impegnati in una pattuglia a piedi, lo hanno notato e fermato. L’arrestato e’ stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.