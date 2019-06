Roma – Un’azione militare vera e propria, quella messa in campo questa notte, intorno alle 3, a Monterotondo Scalo, da un commando di cinque persone che ha tentato il colpo nella gioielleria Gold Market di via Salaria 134. I ladri hanno bloccato la consolare nei due sensi di marcia, da un lato con alcune balle di fieno date alle fiamme e dall’altro con due auto messe di traverso a cui hanno dato fuoco con della benzina. Ad avvistare i roghi sono stati alcuni cittadini che hanno avvisato i Carabinieri.

I militari in pochi minuti sono arrivati sul posto e sono riusciti ad interrompere le operazioni della banda che intanto aveva aperto la serranda della gioielleria con un grosso frullino e stava per rompere le vetrate del locale. L’arrivo dei Carabinieri di Monterotondo ha messo in fuga il commando. Le 5 persone, con volto travisato, si sono allontanate a piedi e al momento sulle loro tracce si trovano i Carabinieri delle stazioni a nord della Capitale e non solo.

Al vaglio dei militari ci sono anche i video della sorveglianza della gioielleria che avrebbero immortalato tutta la sequenza del tentato furto.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per spegnere le balle di fieno e le auto date alle fiamme dal commando. Disagi anche al traffico veicolare: la via Salaria e’ stata riaperta al traffico alle 4.30 circa del mattino.