Tentata rapina ai danni dell’organizzatore Rally Roma all’Eur

Roma – Brutta avventura per Max Rendina, pilota e organizzatore del rally di Roma, che lunedì mattina all’Eur è stato vittima di un tentativo di rapina. Due individui gli si sono affiancati al semaforo, iniziando a minacciarlo con dei martelli e trattenendolo per il braccio per ottenere in cambio il suo Rolex, ma Rendina ha prontamente reagito aprendo lo sportello della sua auto per colpire e sbilanciare il motorino su cui erano i due malviventi. I due sono poi riusciti a risalire a bordo dello scooter per darsi alla fuga, mentre la vittima ha iniziato a suonare all’impazzata il clacson per attirare l’attenzione delle persone nei paraggi. Rendina ha deciso poi di non sporgere denuncia, non avendo raccolto nessun dato significativo utile a risalire all’identità dei due ladri.