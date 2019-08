Tentato furto, arrestato uomo già ai domiciliari

Roma – Un italiano di 40 anni e’ stato arrestato ieri dopo essere entrato all’interno di un negozio di casalinghi in via di Torre Spaccata, zona Torre Maura, per rubare un elettrodomestico. Quando il personale di vigilanza ha tentato di bloccarlo, l’uomo ha lasciato a terra la refurtiva dandosi alla fuga. Rintracciato dagli Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, e’ risultato essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Accompagnato negli uffici del Commissariato Tuscolano, ha dovuto rispondere di evasione e furto aggravato.