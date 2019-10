Terremoto 4.4 in provincia di Cosenza. Gente in strada, al momento niente danni

Una forte scossa di terremoto è stata sentita questa mattina, alle 6.31, in Calabria. Secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia le scosse di magnitudo 4.4, Richter, circa il sesto-settimo della scala Mercalli, sono state avvertite nella città di Cosenza e nei centri della fascia costiera tirrenica, nonchè nel Catanzarese. Il sisma è stato avvertito a 11 chilometri di profondità. Molta gente , evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è precipitata in strada soprattutto a Cosenza e nella vicina Rende. Al momento, comunque, non sono segnalati danni.