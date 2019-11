Forte scossa di terremoto nell’aquilano, avvertita anche a Roma

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Roma. Scossa del 4.4 nell’Aquilano avvertita anche a Roma. La scossa è stata registrata intorno alle 18.35 dai sismografi dell’Ingv. Epicentro in provincia de L’Aquila, magnitudo 4,4.

E’ stata registrata a 5 km sud-est dalla localita’ di Balsorano ed e’ stata sentita in molti Comuni dell’area circostante, a cominciare da quelli della vicina provincia di Frosinone, come Pescosolido e Sora, distanti pochi chilometri dall’epicentro. Avvertita anche in Comuni dell’Aquilano piu’ distanti ed anche per l’appunto nella capitale.

La scossa è stata avvertita distintamente a Roma e in molte zone dell’Italia centrale fino a Napoli. Terremoto di magnitudo ML 4.4 del 07-11-2019 ore 18:35:21 (Italia) in zona: 5 km SE Balsorano (AQ).

La scossa, che una successiva verifica Ingv ha fissato in magnitudo locale 4.4,

Terremoto Balsorano (AQ) avvertito anche a Roma

Nessuna richiesta di intervento, ma solo richieste di informazioni, per ora, da parte di cittadini delle province di Frosinone e L’Aquila, ai vigili del fuoco dopo la scossa di magnitudo 4.4 avvertita nella Marsica. Verifiche sono in corso da parte della Protezione civile.

Terremoto a Roma decine le chiamate al 112

Sono decine le chiamate arrivate al 112 Nue (Numero unico di emergenze) da parte di cittadini romani spaventati per la scossa di terremoto con epicentro a Balsorano, nell’Aquilano, ma avvertita anche nella Capitale. Al momento, secondo quanto si apprende, non sarebbero stati segnalati feriti o danni a Roma.

Terremoto oggi serie di eventi sismici

Oggi in Abruzzo ci sono state una serie di eventi sismici, di lieve entita’, e’ stata registrata nella notte tra Balsorano (L’Aquila) e Pescosolido (Frosinone).

La scossa piu’ forte, di magnitudo 2.8, all’1.13. I terremoti sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione al confine tra Abruzzo e Lazio.

In via precauzionale oggi il sindaco di Balsorano, Antonella Buffone, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.4 e 4.9 ore 18:35 IT del 07-11-2019, prov/zona L’Aquila #INGV_23414191